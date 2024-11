Lanazione.it - Tragedia in autostrada, muore a 25 anni. Gravissima lesione a un arto per un 47enne

Siena, 20 novembre 2024 – Unadella strada che ha i contorni di un piccolo ’giallo’. Perché la dinamica del terribile incidente, costato la vita ad un giovane e la parziale amputazione di un braccio ad unora ricoverato alle Scotte, è ancora da ricostruire. Se ne occupa la procura di Siena che dovrà stabilire come mai un furgone Iveco Daily bianco passo lungo, mentre procedeva in direzione Firenze, poco prima dell’area di servizio di Montepulciano sia finito nella carreggiata di sorpasso e sia avvenuta la. Che ieri mattina, poco dopo le 7, ha bloccato per circa mezz’ora la corsia nord dell’del Sole, finché gli agenti della Polstrada di Arezzo non sono intervenuti con la pattuglia di Battifolle consentendo la ripresa della circolazione su una carreggiata.