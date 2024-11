Quotidiano.net - Torna a Roma “Più libri più liberi”, in memoria di Giulia Cecchettin e Giacomo Gobbato

, 20 novembre 2024 – Sarà indi, uccisa l'11 novembre 2023 e di, ammazzato il 21 settembre 2024 per difendere una donna aggredita, “e questo perché la violenza sulle donne non riguarda solo le donne ma riguarda tutti noi”, l'edizione 2024 di “Piùpiù”, chedal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a, con 597 espositori e oltre 700 appuntamenti. Come ha ricordato la curatrice del programma Chiara Valerio, la fiera nazionale della piccola e media editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori, è dedicata anche all'editor Patricia Chendi e al direttore editoriale dell'Einaudi Ernesto Franco, morti nel 2024. Il tema della manifestazione, presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice, è “La misura del mondo” e rende omaggio alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.