Storace | Proietti canta Bella Ciao De Pascale abbassa i toni

Sandra e Raimondo. L'arruffapopolo e il dialogante. L'arrabbiata e il sereno. Le varianti delle vittoria della sinistra in Umbria ed Emilia Romagna colpiscono assai, con gli atteggiamenti contrapposti dei due vincitori, entrambi neogovernatori di regione. No, non vogliamo dipingere per forza negativamente Stefania, che probabilmente si è sfogata dopo la vittoria che ha dovuto letteralmente conquistare; ma quanta differenza col suo collega di Ravenna, assolutamente indisponibile ad infierire sugli avversari. Non sembra nemmeno comunista, Michele De(«Lo è, lo è», sibila chi lo conosce come un sornione pronto ad azzannare la preda.). Resta il fatto che oggettivamente lasembra partire malissimo. Voglia di dominio? (È il primo pensiero che viene in testa visto quanto fece penare la sua coalizione fino a Ferragosto per il fatidico sì alla candidatura).