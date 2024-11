Ilfattoquotidiano.it - Spionaggio, definitiva la condanna a 29 anni per l’ufficiale di Marina Walter Biot nel procedimento militare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È pesantissima e ormailaa 29e due mesi nelperdellasorpreso nel marzo del 2021 in un parcheggio di un supermercato di Roma mentre vendeva segreti militari a uno 007 russo per 5mila euro. La Cassazione ha ribaditomente l’impianto accusatorio in un processo in cui si contestavano accuse pesantissime come la rivelazione di segreti militari a scopo die procacciamento di notizie segrete a scopo di. Perperò non il percorso giudiziario non concluso.L’inchiesta è sfociato anche in un processo penale ordinario. In primo grado i magistrati hannoto a, detenuto nel carceredi Santa Maria Capua Vetere (Caserta), a 20di reclusione. “È indubbio che l’azione posta in essere daè stata dettata anche da finalità politiche – avevano scritto nelle motivazioni del verdetto – che lo stesso si è indubbiamente procurato mediante acquisizione fotografica dei documenti contenenti le notizie segrete e riservate” al fine “di rivelarle all’agente diplomatico della Federazione Russa” con la “finalità chiara di favorire uno Stato estraneo all’Alleanza Atlantica” e con la “concreta messa in pericolo degli interessi protetti dalle norme”.