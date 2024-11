Bergamonews.it - Social Football Summit Awards: a Luca Percassi il premio di Top Manager Of The Year

La prestigiosa cornice della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, ha ospitato martedì 19 novembre l’edizione 2024 dei.Fra i tanti premi, il più prestigioso è stato assegnato all’Amministratore Delegato dell’Atalanta, insignito del riconoscimento di TopOf Theper le capacità e le competenze a livello progettuale, programmatico e gestionale dimostrate in tutti questi anni alla guida del management nerazzurro.“Ringrazio il comitato organizzatore per il prestigioso riconoscimento, che è per me motivo di grande orgoglio soprattutto perché è figlio di un lavoro di squadra grazie all’imprescindibile contributo fornito da tutte le professionalità di spessore che compongono non solo il nostro management ma anche tutti i singoli dipartimenti di Atalanta” sottolinea