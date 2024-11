Ilfattoquotidiano.it - Sciopero di medici e infermieri contro la manovra, i sindacati: “Adesioni fino all’85%. Mancano risorse e visione del futuro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’adesione altissima, “a punte dell’85% compresi gli esoneri previsti per legge”. Anaao Assomed (Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri) comunica che sulla base delle informazioni che iniziano ad arrivare dai territori, le percentuali di adesione allodi, dirigenti sanitari,e professionisti sanitarilasono altissime. Si tratta di un segnale “importante”, dichiarano Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, Presidente Nursing Up, “che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali di tutta Italia e sulla condidelle ragioni della protesta da parte dei colleghi”. “Occorre inoltre evidenziare – spiegano – che loè stato indetto da tre organizzazioni sindacali, e che in buona parte dei servizi del Ssn una percentuale di professionisti anche in molti casi superiore a quanto previsto dalla normativa vigente è stata ‘esonerata dallo’ per garantire i contingenti minimi, impedendo quindi loro di astenersi dal lavoro.