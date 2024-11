Formiche.net - Sanzioni sul greggio russo. Scatto del Parlamento Ue contro la flotta ombra

Daleuropeo arriva una stretta sulla cosiddettache trasporta e vende petrolioe gnl in giro per l’Europa. Nello specifico, gli eurodeputati chiedono ai singoli Stati membri di segnalare i porti che sono in grado di accogliere le navi sanzionate che trasportano petrolioe gnl, al fine di sequestrare il carico illegale. Una mossa che si inserisce all’interno di una strategia ultrarestrittiva per impedire il flusso di denaro in direzione di Mosca, frutto della cessione degli idrocarburi, in un momento in cui da un lato il conflitto in Ucraina sta subendo un’accelerazione degli attacchi russi e, dall’altro, si osservano le mosse della nuova amministrazione americana.La risoluzioneGli eurodeputati hanno deciso di inasprire i provvedimentile petroliere della “” che trasportanononostante i numerosi pacchetti diapprovate dall’inizio della guerra.