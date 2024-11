Gaeta.it - Preoccupazioni crescenti nel Canavese dopo l’ennesimo furto: cittadini inviati a unire le forze

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione nelè diventata sempre più inquietante per i residenti,un altro episodio diavvenuto recentemente tra Tonengo e Casale. La notte scorsa, poco prima dell’1, i ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione utilizzando spray al peperoncino per neutralizzare eventuali cani da guardia. Questo incidente si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per una serie di furti che ha colpito la zona nelle ultime settimane, alimentando un clima di tensione tra i.La spirale di furti a Mazzè e frazioniNegli ultimi mesi, il comune di Mazzè e le sue frazioni, compresa Tonengo, hanno visto un incremento significativo di furti e tentativi di effrazione. Gli abitanti, stanchi della situazione, denunciano un’assenza di provvedimenti efficaci per contrastare tali eventi criminosi.