Pompei | riapre la casa della Fontana Piccola concluso il restauro

Leggi su Ildenaro.it

Nel Parco archeologico dicon la riapertura al pubblicogiovedì 21 novembre, a seguitoconclusione del cantiere di, si inaugura la nuova stagione dell’iniziativa «Raccontare i cantieri». L’iniziativa, alla sua quarta edizione, consentirà ogni giovedì fino al 17 aprile 2025 (alle ore 10,30), ai possessoriMyi Card la visita ai cantieri di valorizzazione ein corso presso i siti del Parco archeologico di. Il primo cantieresarà illustrato ai visitatori dai funzionari e restauratori del Parco che hanno seguito i lavori, giovedì 21 novembre a partire dalle ore 10,30. Collocata in una posizione importante lungo Via di Mercurio, laè organizzata in modo tale che sin dall’ingresso sia possibile scorgere la splendidache decora il giardinoparte posteriore, e intuire l’ascensore stato sociale del proprietario.