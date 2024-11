Bergamonews.it - Palpeggiava le pazienti durante le visite, medico condannato a 2 anni

Leggi su Bergamonews.it

È statoin abbreviato a 2con la condizionale, ildi base accusato di aver palpeggiato alcune suele. Per l’imputato, 70, in pensione dallo scorso maggio, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 7, ma il giudice delle udienze preliminari ha ridimensionato gli accaduti ed ha optato per una pena più lieve.Alcuneavevano riferito di essere state toccate dalin modo inappropriato, senza una reale esigenza diagnostica. Nei suoi confronti, lo scorso aprile, era scattata la misura degli arresti domiciliari.I fatti che gli vengono contestati vanno dal 2020 al 2024. Le assistite che hanno sporto denuncia hanno raccontato di essersi presentate nel suo studio, in un paese della Val Brembana, ed essere state sottoposte afarcite di manate sui glutei e sul petto.