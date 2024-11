Spazionapoli.it - Nuovo difensore Napoli, resiste l’idea Kiwior: spunta anche un ritorno di fiamma

Jakubcontinua a essere uno degli obiettivi delin vista del mercato di gennaio.un possibilediper il club partenopeo.Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva SSC, è stato chiaro nel corso del suo intervento di martedì pomeriggio al Social Football Summit: in caso di occasioni, gli azzurri si faranno trovare pronti a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Reparto su cui da tempo si sono concentrati i rumors legati al mercato è quello difensivo: c’è l’aspirazione nel migliorare, in particolare, il pacchetto di centrali difensivi. Juan Jesus potrebbe addirittura dire addio, mentre Rafa Marin ha avuto poco spazio fino a ora. Alle spalle dei due titolari – Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani – sembra dunque mancare effettivamente un’alternativa che possa dare garanzie, almeno dal punto di vista apparentemente di Conte.