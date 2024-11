Laprimapagina.it - Nicco: “Questa città somiglia a te”, il nuovo singolo

Dal 22 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “a te”, ildiper Up Music Studio. “a te” è un brano che descrive un ragazzo che vive un’intensa connessione emotiva con una persona speciale del suo passato. La canzone esplora il suo stato d’animo, in cui la realtà si mescola con i suoi ricordi. Il ragazzo si rifugia nei pensieri, spesso evadendo dalla vita quotidiana per ritrovare, nei ricordi, un senso di comfort e di appartenenza. La, che in un certo senso potrebbe sembrare anonima o caotica, per lui è invece un luogo carico di significato, ogni angolo e ogni strada gli rimandano alla persona che ha amato. Questi ricordi lo guidano, anche se il ragazzo si sente confuso o perso nel “labirinto” della