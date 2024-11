Mistermovie.it - Mister Movie | La Serie Qui Non è Hollywood conquista l’Europa e gli Stati Uniti: ascolti record

Dopo il trionfo in Italia, la serie tv "Qui non è Hollywood" sbarca in Europa e negli Stati Uniti. Il dramma, ispirato alla tragica storia di Sarah Scazzi, ha conquistato il pubblico con la sua intensità e la sua capacità di raccontare una storia universale. Ascolti record per Qui non è Hollywood, mentre approda anche in America. Qui non è Hollywood continua la sua corsa verso il successo internazionale. Dopo aver conquistato il pubblico italiano, la serie tv ispirata alla tragica storia di Sarah Scazzi è pronta a sbarcare in Europa e negli Stati Uniti. A partire da mercoledì 20 novembre, la serie è disponibile su Disney+ in tutti i paesi EMEA, mentre il suo debutto negli Stati Uniti è previsto per l'11 dicembre su Hulu.