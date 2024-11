Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 45-44, Eurolega basket in DIRETTA: si combatte possesso dopo possesso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-44 SHENGELIA! CON CORAGGIO DA TRE PUNTI! Nuovo +4!45-44 Time out, che sta tenendo benissimo il campo contro la prima della classe. Merito anche di un grandissimo Zizic da 15 punti.45-44 Subito il Fener dall’altra parte con i due punti facili di Colson.45-42 ANCHE CON IL FLOATER ZIZIC! +3!43-42 ZIZIC! PARTITA GIGANTESCA LA SUA! 13 per lui!41-42 Ancora Hayes-Davis da tre punti! 3/3 per l’americano che è un vero fattore.41-39 Cordinier pesca Zizic che si prende il terzo fallo di Sanli. 1/2.40-39 Sanli mette un freno a un momento bruttino di pallacanestro con il tiro top of the key.40-37 Problema fisico per Guduric, che esce dal campo.40-37 Zizic comincia con il gancetto di destro: 4/4 e 10 punti!21.38 INIZIA IL TERZO PARZIALE!21.