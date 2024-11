Oasport.it - LIVE Bronzetti-Hruncakova 6-2, 6-4, Italia-Slovacchia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: vittoria pesantissima!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SRAMKOVA (2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIO ERRANI/PAOLINI IN BJK CUP18.42 Vi aspettiamo a breve per ladi Paolini-Sramkova, vi basterà cliccare sul link verde che trovate poco sopra. Grazie per averci seguito, a tra poco!18.41 10 vincenti e 18 errori gratuiti per l’na. Luciasi è rivelata chiaramente superiore ad un’avversaria sicuramente potente, ma in grandissima difficoltà negli spostamenti.18.39 3 ace per Lucia, che ha servito il 62% di prime, ottenendo il 59% dei punti. Ottima la resa con la seconda: 61%. L’na ha vinto complessivamente 59 punti, contro i 47 della slovacca.18.38 Luciabatte Viktoria6-2, 6-4 in un’ora e 21 minuti. Adesso toccherà a Jasmine Paolini completare l’opera contro Rebecca Sramkova.