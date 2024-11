Ilgiorno.it - Il ristorante apre le porte: caccia a cuochi e camerieri

Cuoco capo partita, 1 posto Sede di lavoro: Cassano d’Adda. Codice offerta Afolmet: 87725. Contratto: tempo determinato, full time 40 ore. La risorsa si occuperà di preparazione linea, e in particolare avrà la responsabilità di antipasti e secondi. Profilo ideale: Esperienza pregressa cuoco capo partita, disponibilità a straordinari, patente B, automunito/a. Retribuzione: Ral 24mila/30mila euro. Cameriere sala/chef de rang, 1 posto Sede di lavoro: Cassano d’Adda. Codice offerta Afolmet: 87720. Contratto: tempo determinato, full time 40 ore. La risorsa si occuperà di accogliere e servire i clienti, illustrare il menu e i piatti, prendere le comande, comunicarle in cucina e servire i tavoli. Esperienza pregressa come cameriere di sala, manualità nel pulire il pesce, gradita conoscenza dei vini, conoscenza lingua inglese base.