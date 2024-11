Sport.quotidiano.net - Il ct Pozzecco chiude la porta a Momo: "Il giocatore è pronto e mi piace parecchio, ma le leggi impediscono la convocazione». "Faye in Nazionale? Non credo che accadrà»

Leggi su Sport.quotidiano.net

nellaitaliana? È un tasto dolente, ma purtroppoche non". Qualche tempo fa il giovane lungo della Unahotels aveva parlato della possibilità di vestire l’azzurro in futuro. Il ct, intervenuto in collegamento a TeleReggio, sembra invecere laa questo scenario: "Io l’ho visto a Torino l’anno scorso alla Coppa Italia e finita la partita l’ho cercato, sono andato a fargli i complimenti. Mi aveva stupito come. Mi ha stupito anche quando gli ho fatto i complimenti per come ha reagito, ha fatto un sorriso alla. Ho sempre pensato che potesse diventare undi un certo tipo. Devo essere onesto, nemmeno nella più grossa delle mie previsioni avrei potuto immaginarmi ungià così. Determinante, unche al di là del fatto che giochi oggi come straniero è performante".