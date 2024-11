Quotidiano.net - "I nuovi anni di piombo? Ora, con i femminicidi"

Leggi su Quotidiano.net

di GiovBogani "Mi daranno anche una toga! Mi sembra incredibile. Io sono solo una regista!". Margarethe von Trotta ha la voce allegra, ridente. Parla in italiano, quando ci risponde al telefono, dalla sua casa di Berlino. È appena arrivata da Parigi, dove le è stata dedicata una ampia retrospettiva, e sta per prendere l’aereo per Firenze. Dove venerdì riceverà la laurea honoris causa in Lingue e letterature europee. A Firenze, sarà l’ospite d’onore del Festival di cinema e donne, che celebra da oggi a domenica la sua 45ª edizione, la prima con la direzione artistica di Camilla Toschi. La regista berlinese, 82, leggenda del cinema d’autore europeo, fin da quando vinse il Leone d’oro a Venezia nel 1981 perdi, presenterà stasera – 20:30, a La Compagnia – il suo ultimo lavoro, Ingeborg Bachmann: Journey Into the Desert.