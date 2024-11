I minorenni in comunità. Perché i minori finiscono nelle case famiglia? Dati e storie in uno sguardo sociale per capire e comprendere (III parte)

Leggi su Ildenaro.it

C’è una popolazione, fatta di persone che si traducono in numeri per gli operatori del settore e in cifre per i comuni responsabili dei pagamenti delle rette giornaliere deie talvolta delle loro madri che vivono ine strutture sociali. Una popolazione parallela alla società, forse dimenticata o nel quale si pone poca attenzione. I numeri, che statisticamente vengono chiamati, diospitati in, sono in continuo aumento, e i tempi di permanenza si allungano al cospetto del passato,le problematiche sono alquanto complesse. Ponendo l’attenzione al profilo dell’età dei bambini e ragazzi accolti insi nota una netta prevalenza della classe d’età 6-10 anni, non mancano anchecollocati insia nella fascia d’età inferiore ai sei anni e nella fascia d’età 4-6 anni, ospiti anche ragazzi in fase tardo adolescenziale e neo maggiorenni, quest’ultimi in netto aumento contrariamente al passato.