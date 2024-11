I fondamentali dell’economia sopportano bene il peso degli anni

Leggi su Ildenaro.it

Questa volta l’evento non è stato trascurato dagli organi dell’informazione. Probabilmente si è verificato perchè il tema in oggetto di disamina è arrivato molto vicino al punto di non ritorno. L’ argomento, pur nella sua notevole complessità, nel tempo è diventato, come il pane e il companatico di tutti i giorni, estremamente fruibile e semplice. Solo che è in grado di provocare catastrofi di notevole gravità.Questa è, ristretta all’osso, la novella, non buona ne cattiva, comunicata agli italiani e, prima ancora, a chi forma l’ Esecutivo, da parte del Governatore della Banca d’ Italia Fabio Panetta. Senza squilli di trombe e rulli di tamburi, il N°1 di Palazzo Koch ha tenuto una lezione, nella sostanza ha dato una sorta di vademecum per orientarsi e, quando saranno nel mondo della produzione, agire, agli studenti in uno dei templi dove si insegnano le scienze economiche del mondo.