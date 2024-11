Nerdpool.it - Harry Potter: la data di uscita della serie tv HBO posticipata al 2027

Leggi su Nerdpool.it

Laditv su, prodotta da HBO, è stata già. La, che reinterpreta i famosi libri di J.K. Rowling, è ancora nelle prime fasi di produzione, quindi non c’è unaprecisa per il suo arrivo in tv e in streaming. Inizialmente, si pensava che i nuovi, Hermione e Ron sarebbero stati pronti per il 2026, ma dichiarazioni recenti hanno fatto slittare ulteriormente ladi debutto.Quando uscirà latv su?Casey Bloys, capo di HBO e Max, ha recentemente aggiornato gli spettatori sulladitv su. In una recente intervista, ha spiegato che lanon sarà pronta per il 2026, come previsto inizialmente, ma «probabilmente uscirà nel». Ha anche specificato che il debutto potrebbe avvenire «all’inizio del», ma ha avvertito che non ci sono certezze, visto che la scritturasceneggiatura e la scelta del cast sono appena cominciate.