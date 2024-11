.com - Ghardaia la città nel deserto algerino

Nel cuore del Sahara, dove le dune dorate del Grand Erg si estendono all’infinito come onde di un mare di sabbia, sorge un miracolo architettonico e culturale che sfida il tempo e le avversità della natura., gioiello del, si erge come testimonianza vivente della resilienza e dell’ingegno umano, un’oasi di vita in un mare di aridità.Un popolo, una visioneI Mozabiti, eredi di un’antica tradizione che affonda le sue radici nell’XI secolo, hanno plasmato questo angolo di mondo con le loro mani e la forza della loro fede. In un’epoca in cui ilera sinonimo di desolazione, questi pionieri videro possibilità dove altri scorgevano solo ostacoli. Con determinazione ferrosa e una visione che trascendeva i limiti del loro tempo, fondarono non semplici insediamenti, ma vere e propriedi fango, sfidando la logica e le aspre condizioni del Sahara.