Fredy Guarín crolla parlando del suo tentativo di suicidio e dell’alcolismo | Ho bevuto 70 birre una notte

2024-11-19 12:22:48 Calcio italiano:Guarinun ex calciatore colombiano di 38 anni che Nel 2011 era nell’orbita del Real Madridha parlato ancora dei suoi problemi con l’alcol e lo ha raccontato “Gli informatori” Di Televisione della lumaca il momento in cui Si è quasi tolto la vita durante un periodo di crisi in Brasile.“Ho iniziato a farmi un nome in Italia e poi fuori dal campo è iniziata una questione diversa. Poi lo stadio ha cominciato a fare silenzio e all’inizio ho gestito la cosa molto bene. Due giorni prima delle partite mi ubriacavo e poi uscivo in campo. ho segnato uno o due gol, la squadra ha vinto, penso che sia stato tutto dovuto alla mancanza di consapevolezza”, ha ricordato il nazionale colombiano. esperienza dopo aver firmato per l’Inter nel 2012 dopo essersi distinto nel Saint-Étienne.