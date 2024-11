Lettera43.it - Fipe, Lino Enrico Stoppani confermato alla presidenza per altri cinque anni

Nel corso dell’assemblea nazionale di Roma, è stato ridel, che manterrà il ruolo per. «Ringrazio tutti i nostri rappresentanti territoriali e di categoria per avermi rinnovato la fiducia, che voglio interpretare come il riconoscimento anzituttoserietà e responsabilità con cui insieme abbiamo affrontato momenti davvero drammatici. I prossimisaranno segnati da un contesto che continua ad essere complicato per ragioni di ordine macroeconomico e geopolitico», ha dichiarato: «Il cambiamento climatico impone scelte coerenti e impegnative»Il leader diha poi affrontato il tema del cambiamento climatico, il quale impone «scelte coerenti ed impegnative con le implicazioni economiche, sociali e umane della transizione tecnologica in corso che offre opportunità ma alimenta anche rischi.