DI LIVIO: "IN ATTACCO LA JUVE E' TROPPO CORTA. INNAMORATO DI FAGIOLI MA…"

Angelo Diè intervenuto in diretta su TvPlay“INLAE’” – “L’Infortunio di Vlahovic? Hanno sottovalutato la situazione inalla, quando hanno visto che l’infortunio di Milik sarebbe stato lungo avrebbero dovuto prendere un attaccante svincolato. Chi al posto del serbo contro il Milan? Per me l’unico che può agire lì è Weah, Ylldiz non ce lo vedo”.“LOCATELLI E’ PERFETTO PER IL GIOCO DI MOTTA” – “Il buon rendimento di Locatelli e Weah? Il primo l’anno scorso ha pagato tanti passi falsi della squadra. Ora con Motta sta tornando ai suoi livello ed è perfetto per il gioco dell’ex tecnico del Bologna. Weah, invece, era al primo anno in A. Inoltre ha cambiato tantissimi ruoli nella passata stagione.? Sonodi lui calcisticamente, può giocare in diversi ruolo del centrocampo.