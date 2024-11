Agi.it - Da Rassa a Scheggino, salgono a 371 i borghi più belli d'Italia

AGI - Altri 10, da nord a sud del Paese, si aggiungono all'elenco di quelli piùe certificati dall'Associazione "Ipiùd'", associazione che segna così un ulteriore traguardo nella sua opera di valorizzazione e promozione dell'"Nascosta", o forse è meglio dire "rivelata". Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia e - come 'ospitante' - la Puglia sono le regioni coinvolte in questa 'promozione'. E l'elenco ora sale a 371considerati come da non perdere e quindi, di conseguenza, da visitare. Con questi nuovi ingressi, l'Associazione rafforza la propria presenza sul territorio nazionale raggiungendo i 371, tutti valutati positivamente dopo il procedimento di certificazione, esso stesso certificato ISO9001.