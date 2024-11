Lapresse.it - Coppa Davis 2024 in tv, domani Italia-Argentina: programma, dove vederla

Alla Final 8 dellaa Malaga, giovedì 21 novembre, è il giorno dell’. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri, con il numero uno del mondo Jannik Sinner sempre più leader del gruppo dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino, affrontano l’di Francisco Cerundolo presentandosi come detentori del titolo.IldiLa prima partita della sfida in calendario, come da, èalle ore 17. Sarà possibile vederein diretta tv e in chiaro su Rai 2, la ‘casa’ dell’. Con gli azzurri in campo, microfono per Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, con Omar Camporese che si aggiungerà ai commenti in studio, mentre Maurizio Fanelli sarà a bordo campo. La sfidasarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.