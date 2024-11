Lanazione.it - Collaboratori domestici con conoscenza delle lingue

Leggi su Lanazione.it

1 COLLABORATORE DOMESTICO Si ricerca collaboratore domestico per famiglia residente nel comune di Terranuova Bracciolini con esperienza di almeno 24 mesi, per occupardi della casa e della preparazione dei pasti. Richiestadella lingua italiana e punjabi. Contratto a tempo indeterminato, part time. Codice: AR-239021. Scadenza: 21 novembre 1 COLF Si cerca collaboratore domestico con esperienza per famiglia di Bucine. Si occuperà della casa e della preparazione dei pasti. Richiestadella lingua italiana e punjabi. Contratto a tempo indeterminato, part time. Codice: AR-239023. Scadenza: 21 novembre 2DOMESTICO Si ricercaper famiglia di Arezzo. Lavoro part time, a tempo indeterminato.: Bengali. Codice: AR-238717. Scadenza: oggi