Amica.it - Cherry Nails: la manicure golosa dell’autunno 2024

Leggi su Amica.it

Le unghie destinate a diventare un must dell’autunno? Sono le, smalto sui toni dell’amarena, ma con il disegno del frutto stesso spesso in primo piano.Tendenze unghie: leda copiare nei prossimi mesiTra le proposte ci sono delle unghie monocromatiche a metà tra il bordeaux, rosso scuro e marrone oppure una base frenchrosa Barbie arricchita da piccoli stickers. A seguire: ciliegie su unghie lunghe e squadrate,romantica con metà cuori e metà frutto e una proposta più giocosa su unghie a stiletto con base neutra.Nel video di Amica.it, si scoprono da vicino tutte le idee. GUARDA LE FOTOUnghie effetto foliage: gli smalti per realizzarla e le immagini dei trend Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: ladell’autunnoAmica.