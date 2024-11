Ilfattoquotidiano.it - Cacciari a La7: “Astensionismo? C’è un senso di impotenza di fronte ai grandi drammi. E se diventa disperazione, è la fine della politica”

“Il dato stupefacente delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria è la continua diminuzione di votanti. Quando si passa sotto il 50% in una situazione come quella italiana, vuol dire che si tocca qualcosa di più profondo del semplice atteggiamento di sfiducia. È undi crescentediai, con le guerre che continuano e con l’assoluta inadeguatezza dei governi europei ad affrontare queste tragedie”. Così a Dimartedì (La7) il filosofo Massimocommenta l’esito delle regionali in Emilia Romagna e in Umbria, aggiungendo che la vittoria del centrosinistra era prevedibile.Circa il crollo del M5s,osserva: “Il M5s a livello amministrativo ha sempre scontato un’assenza quasi completa di organizzazione e di radicamento. Nasce come movimento di opinione e di protesta, quindi era evidente che scontasse grosse perdite, una volta andato al governo.