Bloccato traffico internazionale di cocaina | 20 arresti a Ostia Un giro d’affari per milioni di euro

Roma, 20 novembre 2024 -di drogasul litorale romano, bloccata l’importazione di ingenti quantitativi didall'Olanda verso la Capitale. Undi affari milionario con base a. La droga veniva distribuita nelle piazze di spaccio di tutto il Lazio e di altre regioni italiane. Stamattina i carabinieri hanno arrestato 20 persone e sequestrato 32 kg di, per un valore di circa 1,5di. Trovati anche 174.000in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. È il bilancio della maxi operazione messa in atto dalle prime luci dell'alba per ordine della Dda della procura di Roma. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio edi stupefacenti.