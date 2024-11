Quifinanza.it - Bitcoin raggiunge 94mila dollari: la corsa senza fine

Leggi su Quifinanza.it

Il Btcoin ha raggiunto an che il traguardo dei 94.000, attestandosi su un nuovo record storico e trascinando tutte le altre criptovalute. Una performance che non sembra arrestarsi e, con un dollaro sempre più forte, potrebbe proseguire sfondando anche il tetto dei 100mila. +Il nuovo massimo storicoNelle ultime ventiquattro ore, ilha raggiunto un picco di 94.038, livello mai raggiunto prima, per poi ricollocarsi stamattina a 92.437, in rialzo dello 0,45% rispetto a ieri. La capitalizzazione di mercato ha ragigunto 1,83 trilioni di, mentre i volumi si sono portati a 79,4 miliardi di.L’effetto conflittoAd innescare l’ultima impennata della criptovaluta più conosciuta al mondo sono state lerinnovate tensioni fra Russia ed Ucraina: la decisione del Presidente americano uscente Joe Biden di armare Kiev e la risposta del Presidente russo Vladimir Puntin, che non ha escluso una deriva del conflitto nel nucleare.