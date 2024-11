Thesocialpost.it - “Basta così, fuori”. Grande Fratello, caos in diretta: Signorini costretto a intervenire

Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi continuano a creare tensione all’interno del. Durante ladi ieri sera, martedì 19 novembre, l’ex fidanzato ha scoperto che, nel corso della settimana, ci sono stati baci “segreti” tra Federica e Stefano. A riaccendere la polemica è stato Antonio Fico, un nuovo concorrente entrato nella Casa per confrontarsi con la giovane e rivelare la sua versione dei fatti.Prima dell’arrivo di Stefano, Alfonso e Federica avevano sperimentato un riavvicinamento, scambiandosi baci notturni lontano dalle telecamere. Federica ha dichiarato di non aver trovato chiarezza dopo il bacio con Alfonso: “Non mi ha aiutato a capire cosa voglio realmente.” Tuttavia, lontano da sguardi indiscreti, la ragazza ha ammesso di nutrire ancora forti sentimenti per Alfonso, ma per la versione “rinnovata” di lui, che sembra aver messo da parte la sua possessività.