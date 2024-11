Oasport.it - Basket femminile, Campobasso “vede” i playoff di EuroCup battendo Girona ai supplementari

Si è appena conclusa alla Molisana Arena la sfida tra, match valevole per la quinta giornata dellaWomen. Sfida fondamentale per le padrone di casa, che erano terze nel gruppo L con due vittorie e due sconfitte, contro la dominatrice del girone, con le spagnole prime con 4 vittorie su 4. Vincere era un passo deciso verso i, ecco come è andata.Parte bene, guidata da una scatenata Morrison che realizza i primi sei punti della squadra e padrone di casa che con la tripla di Scalia vanno sul 9-2. Ancora Scalia ridà subito il +7 a, ma a questo punto esceche con un parziale di 0-8 ribalta i giochi a cavallo della metà del primo quarto. Ora si lotta punto a punto, anche se sono le spagnole a fare da lepri e si va al primo stop sul 20-23.