Aggrediti con spranga e forbici al casello dell’A30 | arrestato un uomo

Un individuo ha attaccato due imprenditori alautostradale, utilizzandoe una pesantedi ferro, causando loro ferite e danneggiando il veicolo. L’incidente si è verificato presso la barriera autostradale di Mercato San Severino, lungo l’A30, in provincia di Salerno. Gli agenti della polizia stradale di Caserta Nord hannoil sospetto, accusato di rapina, lesioni, danneggiamento e possesso di armi. I reati sono stati aggravati dal fatto che l’aggressione è avvenuta per motivi banali e con l’uso di armi.Il giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore ha emesso un’ordinanza che impone gli arresti domiciliari per l’individuo. L’indagine avviata dalla Procura di Nocera è scaturita dalla denuncia presentata dai due imprenditori lo scorso giugno, che hanno raccontato l’aggressione subita.