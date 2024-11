Abano Terme la giovanile del Flamengo è troppo forte e viene esclusa dal torneo | Il caso finirà in Parlamento

Leggi su Open.online

La squadradelè statadalInternazionale Calciodi(Padova). La motivazione? Forse perché il club brasiliano èdato che ha vinto le ultime due edizioni della competizione per under 14. La decisione, come riporta il Corriere, è congiunta, degli organizzatori e dell’amministrazione comunale. Con una lettera, inviata la scorsa settimana, è stata impedita la partecipazione della squadra aldel 2025. La comunità verdeoro è insorta: «Della questione si è interessata anche la politica e ilin, perché vogliamo vederci chiaro fino in fondo», spiega Enrico Paccagnella, rappresentante della comunità brasiliana di.La lettera«Carissimi, in accordo con il comune di, per la prossima edizione delinternazionale diabbiamo deciso di dare la possibilità a nuove squadre di partecipare alla nostra kermesse.