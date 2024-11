Donnaup.it - Zucca al forno: io la insaporisco cosi! Ricetta contadina

Laalè tra i contorni più versatili e leggeri che possiamo presentare in tavola, soprattutto ora che siamo in piena stagione autunnale.Io il più delle volte mi rifaccio alle ricette della mia nonna oppure quelle di nonno, loro usavano ingredienti poveri e che solitamente avevano sempre in casa a disposizione. Vi ho già mostrato una delle ricette di mio nonno , semplicissima e che, proprio con un condimento povero era riuscito a valorizzare questa “verdura” (a dire il vero è un frutto).A differenza del contorno preparato da lui questa volta andremo a realizzare un mix di spezie, formaggio e pangrattato , in questo modo la renderemo croccante ed invitante.Se non avete voglia di mescolare e preparare spezie, otterrete un ottimo risultato anche con le spezie già pronte per aglio, olio e peperoncino.