Secoloditalia.it - Un altro capotreno aggredito da uno straniero che gli fa saltare due denti: terzo episodio a novembre

Ancora un’aggressione a un, ancora una volta per mano di un immigrato, ancora il medesimo odioso copione. La richiesta del biglietto e il passeggero che, non avendolo, ha sferrato diversi pugni in pieno volto al. Facendoglidue. E’ accaduto nella tratta ferroviaria regionale che collega Porretta e Pianoro, in provincia di Bologna. Una violenza che si ripete e che non è più possibile accettare. Dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto ed aver perso due, l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 presente alla stazione di Vergato: località in cui il treno si è fermato per permettere la medicazione.aggredisce un: non aveva il bigliettoNel frattempo l’aggressore si è dato alla fuga. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno interrogato i viaggiatori presenti sul convoglio Trenitalia-Tper e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti a bordo, la persona ricercata sarebbe un minorenne già noto alle forze dell’ordine per precereati di lieve entità.