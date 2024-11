Ilfattoquotidiano.it - Ue spaccata sull’accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Parigi teme la rabbia degli agricoltori

I panni sporchi, come si dice, andrebbero lavati in casa. Ma al G20 va in scena anche la spaccatura europeacommerciale con isudamericani riuniti nel. A firmare sarà, eventualmente, l’Unione europea, cui spetta una competenza sovranazionale nella materia. Da un lato Germania e Spagna, favorevoli alla ratifica. Dall’altro la Francia, con l’Italia un po’ tentennante e, a sua volta, internamente divisa. Iche sostengono esplicitamente l’accordo sono 11, per l’ok serve una maggioranza relativa di 15.Stamane il presidente francese Emmanuel Macron da Rio de Janeiro ha avvisato che la Francia “non è isolata” nella sua opposizione all’accordo “così com’è”. “Questo testo (.), avviato da diversi decenni, si basa su presupposti ormai obsoleti“, ha dichiarato il presidente francese.