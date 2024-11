Ucraina Macron | richiamo Russia alla ragione ha responsabilità

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – “Voglio veramente richiamarela. Ha dellecome membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”. Lo ha dichiarato Emmanuelai giornalisti dopo il vertice del G20 a Rio de Janeiro. “Lasta diventando una potenza destabilizzatrice globale”, ha accusato il presidente francese, che ha parlato di postura “da escalation” da parte di Mosca. “Vogliamo la pace nel 2025”, ha aggiunto, “La nostra aspirazione è quella della pace (.), abbiamo un approccio semplice: stiamo aiutando l’a resistere e vogliamo la pace, ma non per capitolazione”. Il capo dello Stato ha auspicato una discussione tra le due parti. “Quali impegni sono disposti a prendere gli ucraini e i russi?”. “Perché ci sia pace nella regione, devono esserci garanzie da entrambe le parti, (in particolare) di non aggressione”, ha aggiunto.