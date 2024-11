Thesocialpost.it - Terremoto, torna a tremare la terra in Italia

a Palombara Sabina: scossa di magnitudo 2.5Undi magnitudo ML 2.5 ha colpito la zona di Palombara Sabina (RM) il 19 novembre 2024, alle ore 14:14ne. L'evento sismico, di tipo ondulatorio, si è verificato a una profondità di 9 km ed è stato percepito dalla popolazione.Non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita anche a Tivoli e nelle aree limitrofe, soprattutto ai piani alti degli edifici. La situazione resta sotto controllo e al momento non sono segnalati ulteriori movimenti sismici nella zona.