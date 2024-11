Ilrestodelcarlino.it - Sisma, fondi per il cimitero di Fiordimonte

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha trasferito, con decreto all’Usr Ufficio speciale ricostruzione, 275mila euro per l’avanzamento di due opere a Valfornace. La prima, il risanamento conservativo deldi, ha ricevuto i primi 135mila euro su un totale di 675mila programmati. La seconda, il consolidamento idrogeologico in località Roccamaia, ha ricevuto 140mila a fronte del contributo totale di 700mila euro. "A Valfornace il sindaco Massimo Citracca è in prima linea per l’avanzamento di tante opere strategiche come la scuola Ugo Betti e l’ex municipio di, solo per citarne alcune – dichiara il commissario Castelli –. Ora anche le opere programmate dall’ordinanza 137 stanno procedendo". Decreto firmato anche per Gualdo. Si tratta di un primo acconto, 80mila euro, per i lavori di consolidamento del muro di contenimento tra via Leopardi e via Borgo, che in totale hanno un contributo di 400 mila euro.