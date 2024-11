Ilfattoquotidiano.it - Silvia Toffanin apre il salotto di “This Is Me”: le storie delle stelle di “Amici di Maria De Filippi”. Ecco gli ospiti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il racconto dei sogni, del percorso fino al successo e agli aspetti più intimi e familiari.accoglierà in “Is Me”, tre appuntamenti in prima serata su Canale 5 al via dal 20 novembre, i talenti del canto e della danza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show piu? longevo della Tv, “diDe”.Lo show, condotto dae? il racconto di com’e? nato il sogno, da dove e? partito e come si è evoluto. In untelevisivo la-che ha seguito l’evoluzione artistica di tanti di questi ragazzi- accoglie, si confronta e dialoga con tanti protagonisti della musica e della danza per rivivere insieme le tappe della loro carriera iniziata tra i banchi della scuola del talent.Il cast artistico del programma prevede nella prima puntata di “Is Me”: Emma, vincitrice di “” nel 2010, protagonista in questi 14 anni di un percorso che l’ha vista anche vincere il Festival di Sanremo e a co-condurlo con Carlo Conti.