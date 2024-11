Ilfattoquotidiano.it - Si imbottisce di tarantole vive e formiche proiettile e cerca di passare i controlli in aeroporto: 28enne fermato con oltre 400 animali addosso

I vestiti palesemente ‘gonfi’ e bitorzoluti hanno attirato i sospetti su di lui e non per caso: l’uomo, un sudcoreano di 28 anni, stavando di lasciare l’di Jorge Chavez di Lima con35adulte, 285giovani, 110 centopiedi e nove. La notizia la riporta People. Il presunto contrabbandiere è statoperché “il suo stomaco appariva stranamente gonfio mentre passava idi sicurezza”: così ha spiegato il Servizio Nazionale Forestale e Faunistico del Perù (SERFOR) in un comunicato stampa.L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato quindi invitato ad alzare la maglietta, rivelando due cinture adornate con sacchetti e pacchetti mimetizzati contenentie altri insetti. Stiamo parlando diadulte grandi come una mano, ognuna dentro un contenitore di plastica egiovani messe dentro tubi chiusi alle estremità per impedirne la fuga.