Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra sindacati e garante sullo sciopero generale del 29 novembre: Cgil e Uil escludono solo i treni. Salvini evoca la precettazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Braccio di ferro tra, Uil e la Commissione di garanzia sugli sciopericontro la manovra proclamato per il 29. Ilaveva chiesto di escludere dall’astensione i settori dei trasporti, della sanità e della giustizia, già oggetto di altre proteste nei dieci giorni precedenti e seguenti. Quindi in violazione, secondo la commissione, della “regola della rarefazione oggettiva” che impone un intervallo minimo tra gli stop già proclamati nello stesso settore da altre sigle.e Uil hanno però deciso di escludereil trasporto ferroviario, interessato da una protesta proclamata da alcuniautonomi per sabato e domenica. Ilinsiste e, con una lettera della presidente Paola Bellocchi, chiede di “rivalutare con senso di responsabilità la protesta del 29 al fine di non pregiudicare ulteriormente i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti già interessati, nel medesimo periodo, da astensioni collettive precedentemente proclamate”.