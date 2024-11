Iltempo.it - Scandalo patronati Cgil: esce di tutto. Giletti: "E Landini parla di rivolta sociale..."

Leggi su Iltempo.it

Un furente Massimosvela l'inganno Inca-e le presunte irregolarità deiitaliani all'estero. Nel suo Lo Stato delle Cose il presentatore Rai infatti ha lanciato l'inchiesta di Alessio Lasta su chi assiste i nostri emigrati oltre confine a suon di milioni di euro ma, secondo quanto ricostruito dall'inviato, in maniera non delcorretta. Sotto i riflettori, idi New York e di Zurigo. Minimo comune denominatore: pratiche illegali, duplicate, servizi gratuiti trasformati in moneta sonante grazie a fittizie donazioni, truffe ai danni dei connazionali e i punteggi che regolano l'erogazione di finanziamenti pubblici pompati dai funzionari Inca e rivisti al ribasso del 99% da parte del ministero. Partiamo dagli States. Itrasformati in un'azienda privata, un “luogo di business” – come dice un alto dirigente Inca in una registrazione pubblicata dalla trasmissione di Rai3 lunedì 18 novembre – dove l'importante ruolo del sindacato è svilito a favore del magna-magna generale e della corsa al finanziamento pubblico made in Italy.