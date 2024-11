Gaeta.it - Prezzi in caduta libera per la soia italiana: preoccupazioni per agricoltori e mercato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione del comparto dellasi fa sempre più complessa, con il prezzo della proteoleaginosa in netto calo. Ad ottobre, il prezzo è sceso a 433 euro a tonnellata, registrando un decremento del 37% rispetto ai livelli precedenti. Questo scenario preoccupa gli, non solo per iin discesa, ma anche a causa di fattori esterni che influenzano il. Elementi come le condizioni climatiche sfavorevoli, le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi di produzione contribuiscono a rendere difficile la situazione.Le sfide per gliitalianiDeborah Piovan, presidente della Federazione di prodotto Proteoleaginose di Confagricoltura, ha sottolineato che diversi elementi stanno impattando negativamente suldella