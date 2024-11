Ilgiorno.it - Polveri sottili alle stelle. Scattano le misure antismog su traffico e termosifoni

Leggi su Ilgiorno.it

Le centraline di monitoraggio dell’aria di Monza, domenica, hanno misurato un valore medio di Pm10 di 54 microgrammi al metro cubo in via Machiavelli, e di 50 microgrammi al metrocubo al Parco (con una soglia d’allarme che scatta dai 50 in su), mentre sabato i dati sono stati addirittura di 76 microgrammi al metrocubo in via Machiavelli e di 72 microgrammi al metrocubo al Parco. A Meda l’ultimo dato rilevato dalla centralina Arpa, il 13 novembre, segnava 57 microgrammi al metrocubo di Pm10, anche in questo caso da segnale rosso. La situazione in Brianza è molto seria. L’aria è inquinata e la Regione corre ai ripari coneccezionali. Da oggi in provincia di Monza e Brianza – così come in altre 7 province lombarde (Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) – scatta una serie di divieti e restrizioni per i Comuni che superano i 30mila abitanti, e in quelli che hanno aderito su base volontaria al provvedimento: il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (Filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In, il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1 grado delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.