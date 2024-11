Lapresse.it - Per cantanti esclusi da Sanremo c’è ‘Ora o mai più’ con Marco Liorni

Torna su Rai1 il programma musicale che Amadeus condusse prima di ottenere il suo mandato da direttore artistico ao maitorna a gennaio 2025 in prima serata su Rai1 con la conduzione di. L’ultima edizione è datata 2019 fu vinta da Paolo Vallesi, quella precedente, la prima, da Lisa. A curare il cast c’è il produttore Ballandi che dovrà scegliere i tutor e i concorrenti. Questi ultimi non sono talent bensì artisti che hanno una grande voglia di rilanciarsi nel panorama musicale. Per quanto riguarda i tutor la prima mossa di Ballandi sarà quella di chiedere alla vecchia squadra di confermare la presenza. DaMasini a Patty Pravo, dai Ricchi e Poveri a Ornella Vanoni, da Marcella Bella a Rettore, da Michele Zarrillo a Loredana Bertè. Vanoni e Berté potrebbero declinare l’invito avendo già altri impegni.