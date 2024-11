Gaeta.it - Operazioni di polizia ad Ancona: arresto per droga e rimpatrio di un immigrato irregolare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti attività delladi Stato adhanno portato a unper reati legati allae aldi un. La squadra mobile, insieme agli agenti della questura, è intervenuta attivamente per garantire la sicurezza nel territorio, in particolare in riferimento a situazioni di devianza e irregolarità che possono minacciare la comunità.L’per possesso di stupefacentiIeri, un uomo di 45 anni residente adè stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di. Questosi inscrive in un contesto più ampio legato a reati di. Nel novembre 2018, il 45enne era già stato arrestato dai poliziotti per possesso di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio.